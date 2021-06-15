В работе СХПК «Чурапча» найдены нарушения

Россельхознадзор наведался в популярный сельхозкооператив.

В мае 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) при мониторинге данных во ФГИС «Меркурий» обнаружено производство готовой молочной продукции, вырабатываемой СХПК «Чурапча», при несоответствии объемов готовых подконтрольных товаров и использованного для их производства сырья.

Так, согласно данным системы, с начала 2021 года по 18 мая 2021 года на предприятие поступила 141 тонна сырого молока. Для его переработки было оформлено 52 сертификата на производство готовой молочной продукции (84 тонны), в том числе и на 23 тонны сливочного масла. Однако произвести такой объем продуктов из поступившего молока невозможно: для изготовления 23 тонн масла потребовалось бы не менее 400 тонн молока.

Это послужило основанием для проведения внеплановой выездной проверки молокоперерабатывающего предприятия, согласованной с прокуратурой республики.

В ходе мероприятия выяснилось, что в СХПК «Чурапча» поступало сырое молоко без электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), характеризующих его ветеринарно–санитарное состояние. Кроме того, кооператив проводил некачественную дезинфекцию производственных объектов, чем нарушил требования технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

10 июня 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в отношении СХПК «Чурапча» возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 10.6 и по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и направлено предписание об устранении нарушений законодательства в области ветеринарии.