В пятницу, 13 в Якутске загорелась 2-ухэтажка

14 сентября 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора в г.Якутске, Нижнеколымском районе п.Черский. Общая площадь горения 361 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

13 сентября 2019 г. в 16.06 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит двухэтажный двухподъездный жилой дом на улице Челюскина в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждено стена, потолок и бытовая техника на общей площади 10 кв.м. Причина короткое замыкание электропроводки в стиральной машине. Ущерб устанавливается. Спасен жилой дом.

13 сентября 2019 г. в 21.21 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит четырехквартирный жилой дом на улице Советская в п.Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения вагончик горел матрас. В результате пожара огнем поврежден матрас на площади 3 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается. Спасено 2 человека и жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!