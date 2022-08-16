В пяти арктических районах появятся торгово-логические центры

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В 2023 году еще в пяти арктических районах республики будут открыты торгово-логические центры. Этот и другие вопросы завоза грузов в труднодоступные населенные пункты рассмотрели сегодня на рабочей встрече с генеральным директором «Якутоптторг» Николаем Алексеевым.

Сейчас логистические центры строятся в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Булунском и Жиганском районах. Они будут введены в первом квартале 2023 года. По моему поручению до конца 2024 года такие центры должны появиться во всех арктических районах.

Как доложил Николай Николаевич, завоз грузов идёт по графику и показатели этого года будут не меньше прошлогодних.