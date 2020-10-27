В пустующем доме побывал непрошеный гость

В ОМВД России по Вилюйскому району Якутии обратился мужчина с заявлением о краже из частного дома. В данном доме никто не проживает в связи с его ветхостью. Владелец жилья время от времени проверял его состояние, но в основное время дом пустовал. В один из таких визитов он обнаружил, что газовая плита похищена. Причиненный ущерб заявитель оценил в 10 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 42-летний подозреваемый. Он пояснил, что знал о том, что дом временно пустует. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, ночью похитил газовую плиту. Похищенное имущество он планировал сбыть, но не успел.

Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.