В Пушкинке стартуют «Театральные понедельники»

Национальная библиотека РС (Я) и ГАРДТ им. А.С. Пушкина сообщает о возобновлении регулярных литературно-театральных вечеров «Театральный понедельник».

«Вместе с театральным сезоном возобновляем цикл наших вечеров. Каждый понедельник в 18.20 мы встречаемся в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) и говорим о театре и литературе. Приглашаем всех желающих окунуться в мир театра, желающих поговорить о роли театра и литературы в современном мире», — сообщают сотрудники библиотеки.

Организаторы «Театрального понедельника» ставят перед собой задачу познакомить публику с новыми видами театральной деятельности (читка, вербатим, театральный диспут), а также с современной драматургией.

В ходе регулярных встреч у аудитории будет возможность высказать свое мнение, познакомиться с подробностями театрального процесса, а у артистов театра – узнать мнение зрителей о современном состоянии театра в Якутске и России.

Первая встреча в новом сезоне состоится 21 октября в 18.20 часов по адресу пр. Ленина, 40 (вход со стороны проспекта).