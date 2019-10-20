20.10.2019
14:03
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Культура & Образование

В Пушкинке стартуют «Театральные понедельники»

Национальная библиотека РС (Я) и ГАРДТ им. А.С. Пушкина сообщает о возобновлении регулярных литературно-театральных вечеров «Театральный понедельник». 

«Вместе с театральным сезоном возобновляем цикл наших вечеров. Каждый понедельник в 18.20 мы встречаемся в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) и говорим о театре и литературе. Приглашаем всех желающих окунуться в мир театра, желающих поговорить о роли театра и литературы в современном мире», — сообщают сотрудники библиотеки.

Организаторы «Театрального понедельника» ставят перед собой задачу познакомить публику с новыми видами театральной деятельности (читка, вербатим, театральный диспут), а также с современной драматургией.

В ходе регулярных встреч у аудитории будет возможность высказать свое мнение, познакомиться с подробностями театрального процесса, а у артистов театра – узнать мнение зрителей о современном состоянии театра в Якутске и России.

Первая встреча в новом сезоне состоится 21 октября в 18.20 часов по адресу пр. Ленина, 40 (вход со стороны проспекта).

Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2378891158845760&set=a.630220787046148&type=3&theater
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