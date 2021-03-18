В Пункте передержки безнадзорных животных Якутска содержится 297 собак

По информации Пункта передержки безнадзорных животных Якутска, на сегодняшний день в пункте содержатся 297 безнадзорных животных.

Всего 17 марта в ЕДДС в течение дня поступило 27 заявок на отлов безнадзорных животных, отловлено 7 собак.

Все животные помещаются на карантин, проводится их осмотр и назначаются необходимые процедуры: вакцинация, стерилизация, при необходимости лечение. Пункт передержки проводит работу по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), согласно федеральному закону «Об ответственном отношении к животным».

Исполняющий обязанности главы города Роман СОРОКИН прокомментировал, что при необходимости дополнительную помощь по отлову может оказать Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я), ведется работа в этом направлении. В данное время городской Пункт передержки выезжает по всем поступившим заявкам, количество которых весной традиционно возрастает.

Ранее исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных в рамках ежегодного трехмесячника санитарной очистки территории городского округа. К отлову привлечены дополнительные единицы техники и сотрудники Управлений округов и пригородов столицы.

«Две бригады Пункта передержки усилены нами до восьми экипажей. По итогам недели отловлено около 100 собак. Это хороший результат, учитывая, что отлов ведется в соответствии с законом «Об ответственном отношении к животным», то есть практически вручную», — прокомментировал Роман Сорокин.

Напомним, в сентябре прошлого года Пункт передержки безнадзорных животных г. Якутска передан в безвозмездное пользование некоммерческой организации «Помоги выжить».

Директор Пункта передержки, руководитель НКО «Помоги выжить» Екатерина БЕЗРУЧЕНКО сообщила, что на сегодняшний день в пункте содержатся 297 безнадзорных животных. За прошедшие сутки с улиц отловлено семь собак, привезены в ППБЖ горожанами 17 собак и щенков.

«Привозят щенков целыми выводками, по шесть и одиннадцать голов в коробке, причем и найденных, и из дома», — уточнила Екатерина Безрученко.

По мнению городских властей и фонда «Помоги выжить», граждане должны понять необходимость стерилизации своих домашних животных во избежание появления нежелательных щенков и котят, в соответствии с федеральным законом «Об ответственном отношении к животным».

Нельзя брать собаку или кошку только для забавы и выкидывать на улицу, как только животное надоест, пополняя тем самым армию безнадзорных животных. Нельзя брать собак для охраны на летний дачный период и оставлять их осенью выживать на улице. Сторожевые породы собак, крупные и агрессивные, оказавшись на улице, несут потенциальную опасность для горожан, в первую очередь, для детей. Нельзя выпускать домашних животных на «самовыгул».