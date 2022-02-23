В пункт сбора помощи беженцам начали поступать первые пожертвования

В пункт сбора гуманитарной помощи беженцам с Донецкой и Луганской народных республик уже начали поступать первые пожертвования от неравнодушных якутян.

Сегодня, 23 февраля, его посетили руководитель АГИП Георгий МИХАЙЛОВ, заместитель руководителя Михаил ГАСАНБАЛАЕВ. В это время дежурство в пункте нес председатель Общественной палаты Якутии Николай БУГАЕВ.

Как отметил Георгий Михайлов, на Севере живут отзывчивые люди, которые всегда готовы поделиться всем необходимым с теми, кто попал в беду. В 2014 году, когда в Якутию прибыли первые беженцы с Донбасса, местное население сразу отозвалось и собрало помощь нуждающимся. Так и теперь — уже начали поступать предметы первой необходимости. В первую очередь граждане принесли детские памперсы, питание, одежду, а также книги для школьников младшего возраста.

Решение о сборе гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР принято на внеочередном заседании Совета Общественной палаты Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2022 г. Организаторы — Общественная палата РС(Я) совместно с Штабом общероссийской акции #Мывместе.

Сотрудниками пункта поставлено условие: все вещи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, укомплектованы в отдельные коробки. В случае прибытия групп беженцев, помощь будет рассортирована и выдана нуждающимся. Если же жители Донбасса до нас не доедут, коробки с гуманитаркой будут направлены в Ростовскую область.

Николай Бугаев постоянно находится на связи со своим коллегой – председателем Общественной палаты Ростовской области Вячеславом КУЩЕВЫМ. Вячеслав Митрофанович держит в курсе того, каким образом область ведет прием и размещение беженцев, как они себя чувствуют и что им требуется.

Ответственной за работу пункта сбора назначена председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора, благотворительности, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты, региональный координатор Якутского отделения Российского Красного Креста Алена КЫЧКИНА.

Сбор вещей и продуктов осуществляется по адресу:

г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал (Ресурсный центр добровольчества Якутии).

График работы пункта — ежедневно с 10:00 до 20:00. Принести вещи можно и в иное время по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба:

+74112-50-88-93, +74112-50-88-92.