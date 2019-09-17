17.09.2019
17:26
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Общество
В прямом радиоэфире обсудят актуальные вопросы по энергоснабжению
В среду, 18 сентября, на радио «Тэтим» НВК «Саха» состоится прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения.
В передаче «Бастакы ыалдьыт» («Первый гость») примет участие начальник отдела претензионной деятельности Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Нюргуяна Куприянова. Передача пройдет на якутском языке.
Начало передачи – в 8 час. 05 мин. Вопросы принимаются во время прямого эфира по тел.: 32-11-66, 32-00-66, а также по ватсапу: 8-964-428-88-18.
Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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