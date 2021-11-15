В прямом эфире соцсетей расскажут об оплате имущественных налогов физических лиц

Заместитель руководителя Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия), советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Скрябин Владислав Спиридонович 16 ноября 2021 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В преддверии Дня работника налоговых органов Российской Федерации Владислав Скрябин расскажет об оплате имущественных налогов физических лиц — начислении, льготах, сроках и способах уплаты, электронных сервисах ФНС России и ответит на все актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154240678768048

Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_20702