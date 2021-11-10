В прямом эфире соцсетей расскажут о финансовой грамотности населения

Руководитель регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) Рита Михайловна Якушева 11 ноября 2021 года проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Тема эфира — финансовая грамотность, основные правила финансовой грамотности и безопасности, управления финансовыми инструментами для ведения личного или семейного бюджета.

В рамках проведения Всероссийской недели финансовой грамотности Рита Якушева ответит на все вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov. В 2021 году финансовая неделя впервые проходит под общим названием ФинЗОЖ Фест в формате онлайн-фестиваля. Главная цель — развитие финансовой культуры и популяризация финансово здорового образа жизни.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154220568391088

Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_20532