В промышленности Якутии не хватает рабочих

22 марта глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по работе системообразующих промышленных предприятий в условиях санкционного давления.

Как было отмечено в ходе совещания, промышленные предприятия региона столкнулись с трудностями по прекращению поставок импортных запасных частей и расходных материалов для эксплуатируемой техники и оборудования, а также с проблемами, связанными с ростом цен и ставок по кредитам.

«Во-первых, все предприятия должны работать в нормальном режиме. И это наша первая задача. Во-вторых, по возможности необходимо сохранение их инвестиционных программ», — отметил Айсен Николаев.

В совещании приняли участие министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко, генеральный директор «Сахатранснефтегаза» Алексей Колодезников, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АК «АЛРОСА» Игорь Соболев, генеральный директор «УК «Колмар» Артём Лёвин.

Руководители предприятий отметили, что все планы на текущий год будут выполнены. Вместе с тем, генеральный директор «УК «Колмар» Артём Лёвин сообщил, что сегодня предприятие испытывает нехватку рабочих сил. Сейчас в компании есть 1300 вакансий для работы на производстве по добыче угля и ещё потребуется 1600 специалистов после завершения строительства обогатительной фабрики мощностью 6 млн тонн в год.

Айсен Николаев поручил правительству республики усилить работу по обеспечению компании местными рабочими кадрами, в том числе организовать подготовку специалистов для «Колмар» в республике. Также будет рассмотрено предложение Артёма Лёвина об увеличении квоты рабочих кадров для угледобывающей промышленности из Казахстана и Кыргызстана для заполнения позиций, по которым долгое время нет спроса от местных специалистов.

Ил Дархан дал указание правительству республики рассмотреть решения, которые можно принять на уровне страны и региона для сохранения инвестпрограмм промышленных компаний.

Сейчас в горнодобывающих предприятиях введён режим экономии запчастей и осуществляется поиск аналогов запасных частей и комплектующих, производимых в странах, не поддержавших санкционный режим. Проводится закупка необходимого для производственной деятельности оборудования, запчастей и материалов, имеющихся у поставщиков на территории РФ, а также реализуются мероприятия по замещению основных видов импортного технологического оборудования.

Подводя итоги совещания, Глава Якутии Айсен Николаев дал задание региональному правительству организовать по линии министерства внешних связей работу по созданию новых логистических схем поставок техники и запчастей из дружественных зарубежных стран.