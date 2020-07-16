В Промышленном округе оштрафованы нелегальные торговцы

Не первый год существует проблема нелегальной торговли по ул. Труда. Каждое лето здесь продают овощи и фрукты горожанам прямо с грузовых фур. Нарушители также злостно демонтируют дорожный знак, запрещающий парковку в этом месте ул. Труда. В настоящее время сотрудники Управления Промышленного округа, к которой территориально относится улица Труда, ежедневно проводят рейды и выписывают нарушителям протоколы о нарушении ст. 6.9 КоАП РС (Я).

Данная статья предусматривает административную ответственность за размещение временных объектов, предназначенных для торговли либо бытового обслуживания населения, будь то прилавки, палатки и иные объекты, без соответствующего разрешения и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

«Рейды по улице Труда проводятся нами регулярно, специалист выезжает каждый день. К примеру, вчера, 15 июля, составлено 6 протоколов по статье 6.9 КоАП РС (Я). Дополнительно выезжаем на рейды совместно с полицией и ГИБДД», — сообщил руководитель управления Промышленного округа Александр Иванов. Далее протоколы направляются в административную комиссию города Якутска для принятия решения об административном наказании.

«Специалист имеет право составлять протокол о нарушении один раз в день. К сожалению, нелегальная торговля не прекращается после составления протокола и оплаты штрафа», — сообщили в управлении округа.

В административной комиссии города Якутска прокомментировали: «К нарушителям применяют соответствующие штрафные санкции. Но вынуждены констатировать, что сумма штрафа существенно не сказывается на прибыли от незаконной торговли».

Рейды по выявлению точек несанкционированной торговли сотрудниками управления Промышленного округа, в том числе по ул. Труда, будут продолжены.