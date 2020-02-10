В прокуратуру Якутии за год поступило более 23 тысяч обращений

В 2019 году в органы прокуратуры республики от граждан и представителей организаций поступило более 23,1 тыс. обращений, из которых непосредственно прокурорами разрешено 9,9 тыс. жалоб.

Наибольшее количество обращений разрешено в сфере нарушений жилищных и трудовых прав граждан, в сфере ЖКХ, соблюдения законов о несовершеннолетних, охраны окружающей среды. При этом каждый четвертый обратившийся в органы прокуратуры республики восстановил нарушенные права, прокурорами по результатам рассмотрения обращений выявлено свыше 82 тыс. нарушений закона, принято для их устранения порядка 7 тыс. актов реагирования.

К примеру, в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда, где разрешено 888 обращений, удовлетворено 429, по обращению работника одного из обществ, прокуратурой выявлена в предприятии задолженность по оплате труда перед более чем 100 работниками на сумму свыше 7,6 млн. руб., которая после вмешательства прокуратуры погашена, права граждан восстановлены.

В сфере жилищных правоотношений разрешено 849 обращений, удовлетворено 283. Прокурорами в данной сфере продолжена работа по защите прав граждан, нуждающихся в особой заботе. Так, по представлению прокурора г. Удачного 3-х комнатной квартирой для проживания вместе с матерью обеспечен ребенок, страдающий тяжелой формой хронического заболевания. После вмешательства прокуратуры Олекминского района по обращению ветерана боевых действий, ему предоставлена социальная выплата на обеспечение жильем в размере 2,5 млн.руб.

При разрешении обращений в сфере ЖКХ, где граждане в основном жаловались на качество коммунальных услуг, бездействие управляющих компаний удовлетворено 139 обращений из 400. В частности, в результате принятых прокурором г. Мирного мер обеспечено восстановление незаконно отключенной управляющей компанией электроэнергии в один из домов. По результатам рассмотрения обращения прокуратурой г. Якутска обращения гражданина о несогласия с размером платы за коммунальную услугу «Отопление», управляющей компанией ему произведен перерасчет платы по указанной услуге на сумму более 21 тыс.руб.

По результатам рассмотрения обращений граждан о нарушении их прав на охрану здоровья, к примеру в Томпонском районе после вмешательства прокуратуры для местного жителя, состоящего на диспансерном учете по онкологическому заболеванию и не обеспеченного необходимым лекарством, учреждением здравоохранения заключен контракт на закупку ему лекарств на сумму 3,4 млн.руб., в другом случае по результатам рассмотрения заявления прокурора в суд в интересах обратившегося гражданина, компенсирована стоимость самостоятельно приобретенного больным жизненно-необходимого лекарства в сумме 539 тыс.руб и т.д.

В г. Мирном, в ходе рассмотрения обращения женщины выявлен факт хищения отдаленным способом ее пенсионных накоплений на сумму 77 900 рублей, путем перевода их на основании подложных документов в негосударственный пенсионный фонд, в связи с чем по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. По постановлению прокуратуры Усть-Майского района, вынесенному по итогам рассмотрения обращения индивидуального предпринимателя, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Работа в рассматриваемой сфере продолжается.