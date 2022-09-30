30.09.2022
20:54
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Официально

В прокуратуре Якутии организована горячая линия по вопросам мобилизации

В прокуратуре Республики Саха (Якутия) организована работа специальной горячей линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации, сообщает тгк Прокуратура РС(Я).
Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (924) 469-88-48 (дежурный прокурор, в рабочие и выходные дни); 8 (4112) 36-00-12 (старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан, по будням с 9:00 до 18:00). По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.12720:49

Фото: Sakhalife
Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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