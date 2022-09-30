30.09.2022
20:54
128
Официально
В прокуратуре Якутии организована горячая линия по вопросам мобилизации
В прокуратуре Республики Саха (Якутия) организована работа специальной горячей линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации, сообщает тгк Прокуратура РС(Я).
Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (924) 469-88-48 (дежурный прокурор, в рабочие и выходные дни); 8 (4112) 36-00-12 (старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан, по будням с 9:00 до 18:00). По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.12720:49
Фото: Sakhalife
Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.09.2022
0
83
30.09.2022
0
262
30.09.2022
0
472
30.09.2022
0
181
30.09.2022
0
377
30.09.2022
0
411
30.09.2022
0
1101
30.09.2022
0
324
30.09.2022
0
287
30.09.2022
0
1031
30.09.2022
0
229
30.09.2022
0
186
30.09.2022
0
131
30.09.2022
0
1193
30.09.2022
0
430
30.09.2022
0
1519
30.09.2022
0
1687
30.09.2022
0
985
30.09.2022
2
1276
30.09.2022
1
259
30.09.2022
0
415
30.09.2022
0
2828
30.09.2022
0
448
30.09.2022
0
2857
30.09.2022
0
1114
30.09.2022
0
244
30.09.2022
0
972
30.09.2022
0
311
30.09.2022
0
219
30.09.2022
0
637
30.09.2022
0
175
30.09.2022
0
260
30.09.2022
0
430
30.09.2022
1
474
30.09.2022
0
1325
30.09.2022
0
189
30.09.2022
0
379
30.09.2022
0
567
30.09.2022
0
244
30.09.2022
0
1026
30.09.2022
0
212
30.09.2022
0
396
30.09.2022
0
1399
30.09.2022
0
1273
30.09.2022
0
471
30.09.2022
0
1066
30.09.2022
0
295
30.09.2022
0
451
30.09.2022
0
396
30.09.2022
0
1506
30.09.2022
0
924
30.09.2022
0
321
30.09.2022
0
1093
30.09.2022
0
11976
29.09.2022
0
1672
ТОП НОВОСТИ
25.09.2022
3
13130
25.09.2022
0
12667
30.09.2022
0
12212
25.09.2022
0
11138
29.09.2022
0
11080
25.09.2022
0
8468
26.09.2022
1
8077
Добавить комментарий