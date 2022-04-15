В прокуратуре состоялось заседание по вопросам законности в сфере охраны лесов от пожаров

Сегодня, в прокуратуре республики под председательством прокурора республики Максима Попова состоялось расширенное заседание коллегии по вопросам законности в сфере охраны лесов и населенных пунктов от лесных пожаров.

Мероприятие проведено с участием главы республики Айсена Николаева, главного федерального инспектора по Республике Саха (Якутия) Евгения Корнеева, руководителей и представителей всех заинтересованных министерств и ведомств региона, работников аппарата прокуратуры республики, прокуроров городов и районов республики.

Открывая совещание, прокурор республики отметил, что сложившаяся в период пожароопасного сезона 2021 года сложная ситуация, где зарегистрировано около 1,7 тыс. лесных пожаров на площади 7,9 млн га, требует принятия от органов власти и прокуратуры совместных скоординированных мер. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является первоочередной и главной задачей всех задействованных ведомств.

Органами прокуратуры республики в 2021 году при организации надзора в рассматриваемой сфере выявлено более 700 нарушений закона, в целях устранения которых принято порядка 600 актов реагирования.

В частности вмешательства прокуроров потребовали факты низкой оперативности тушения пожаров, их несвоевременного обнаружения и обслуживания, нехватки сил и средств, привлекаемых к работам по тушению, не обеспечения населенных пунктов системами централизованного оповещения населения, созданию и восстановлению резервов материальных ресурсов, обновлению и содержанию минерализованных полос и т.д.

В ходе коллегии отмечено о необходимости принятия на предстоящий пожароопасный сезон превентивных мер, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечению надлежащего финансирования, полной готовности сил и средств к своевременному обнаружению и ликвидации природных пожаров, организации профилактических мероприятий, первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов и т.д.

Оценив состояние законности, по итогам коллегии прокурор республики Максим Попов определил конкретные мероприятия, требующие принятия совместных неотложных мер, поручил прокурорам обеспечить надлежащую организацию работы в рассматриваемом направлении.

Первостепенные задачи заложены в решении коллегии, исполнение которого взято на контроль.



