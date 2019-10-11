В прокат вышел якутский фильм «Экспедиция»

10 октября во всех кинотеатрах республики состоялась премьера приключенческой комедии «Экспедиция».

Сеня – студент, известный вайнер, уверенный в своей неотразимости. Чтобы впечатлить любимую, он делает ей шикарное предложение руки и сердца. Но неожиданно Юлия отказывается, обвинив его в безответственности и несерьезности. Сеня решает доказать свои чувства и отправляется в археологическую экспедицию, где их ждут невероятные приключения, судьбоносные встречи и уникальные открытия…

В главных ролях: Борислав СТЕПАНОВ, Ольга ДОРОФЕЕВА, Дмитрий МИХАЙЛОВ, Иннокентий НОВГОРОДОВ, Айыына МЕСТНИКОВА, Степан КОНСТАНТИНОВ, Айсен ТАРАСОВ, Владимир БОЧКАРЕВ, Степан ПОРЯДИН, Иннокентий ХОБУЕВ.

Руководитель проекта, генеральный продюсер: Михаил ОХЛОПКОВ

Исполнительный продюсер: Геннадий ОХЛОПКОВ

Режиссер-постановщик: Гаврил МЕНКЯРОВ

Сценарист: Мария НАХОДКИНА

Оператор-постановщик: Иван СЕМЕНОВ

Композитор: Моисей КОБЯКОВ

Фильм интересен тем, что он является режиссерским дебютом известного актера Гаврила Менкярова и снят творческой группой молодежной организации «Лига Саха КВН» и мультимедийной студии «Среда» при поддержке Минмолодежи республики.

Гаврил Менкяров, режиссер: «Хотел бы поздравить поклонников якутского кино с таким знаменательным событием – премьерой нового фильма! Сегодня фильм вышел во все кинотеатры, желаем нашим зрителям только хорошего кино».

Ольга Дорофеева, актриса: «Я являюсь актрисой Театра Олонхо. В этом фильме я сыграла роль Юли. Это мой первый опыт в кино («Экспедиция» снималась ранее «Бэйбэрикээн», в котором Ольга сыграла главную роль – прим.авт.). Конечно, очень волнуюсь, как зритель воспримет наш фильм. Но думаю, что ему понравится».