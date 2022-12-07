В производственные филиалы ГУП ЖКХ передали новую спецтехнику

В Абыйский и Усть-Алданский филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)» и ООО «СахаСпецТранс» вчера, 6 декабря, передали новую специализированную технику. В производственные филиалы направятся погрузчики марки SEM 655D, а в «СахаСпецТранс» будут задействованы два новых нефтевоза на базе КамАЗ.

ГУП «ЖКХ РС (Я)» для обеспечения производственных филиалов ежегодно приобретает специализированную и самоходную технику: фронтальные погрузчики, самосвалы, автокраны, бульдозеры, водовозную и другую автотехнику.

Как отметил заместитель генерального директора по ТЭР и транспорту ГУП «ЖКХ РС (Я)» Сергей Владимиров, за последние пять лет приобретено свыше 230 единиц спецтехники для нужд филиалов.

«Фронтальные погрузчики закуплены в рамках планового обновления автопарков филиалов. Кроме того, для обеспечения производственной деятельности приобретено 15 единиц самосвалов и 9 единиц седельных тягачей для «СахаСпецТранс», поступление которых ожидается в ближайшее время», — добавил он.