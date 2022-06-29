В программу VIII спортивных игр народов Якутии включена женская борьба

В Усть-Алданском улусе 4 июля стартуют VIII спортивные игры народов Республики Саха (Якутия).

О нововведениях в спортивной программе игр этого года рассказал первый заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Александр Бугаев.

«В программу спортивных игр народов Якутии впервые включены такие виды как женская борьба, спортивная ходьба, многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также вместо баскетбола будут проводиться соревнования по стритболу три на три». По женской борьбе в настоящий момент заявлены порядка 50 спортсменок», — сообщил Александр Бугаев.

В течение 6 дней до 9 июля в районе будут проведены соревнования по 16-ти видам спорта, в том числе по аэробике, боксу, стритболу, волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, многоборью ГТО, легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе, спортингу, спортивной борьбе, стрельбе из лука, шашкам, шахматам.

В спортивных играх народов республики примут участие более 1800 спортсменов в составе 40 сборных команд из районов и городских округов региона, будут разыграны 206 комплектов медалей.

В соревнованиях задействуют 13 спортивных объектов в 5-ти населенных пунктах улуса. Для спортсменов, организаторов, участников культурной программы, журналистов и гостей подготовлены 22 объекта для размещения и 23 объекта для питания.