В продукции «Скифа» нашли «сюрприз»

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) прекращено действие декларации о соответствии на мясную продукцию недобросовестного производителя

В марте 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в ходе реализации ежегодного плана мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов у индивидуального предпринимателя Куржумовой Г.В (г. Мирный) были отобраны пробы колбасных изделий (сардельки «Говяжьи» производства ИП Жженых А.Л. (входит в группу компаний «Скиф»).

По результатам исследований, проведенных в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», выявлено несоответствие по показателю «массовая доля трансглутаминазы», содержание которой в пищевой продукции не допускается. Данный факт является нарушением требований безопасности пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств и требований технических регламентов «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции», действующих на территории ЕАЭС.

24 марта 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) индивидуальному предпринимателю Жженых А.Л. выдано предписание о прекращении действия декларации на серийный выпуск продукции. Информация о выявленных нарушениях направлена в Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии.

В настоящее время действие декларации прекращено.