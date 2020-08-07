07.08.2020
10:22
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Происшествия

В продукции местных производителей найдены опасные микроорганизмы

С начала 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) выдано девять предписаний об отзыве деклараций о соответствии продукции в связи с грубыми нарушениями требований технических регламентов.
В результате лабораторных исследований, проведенных в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», были установлены несоответствия по показателям качества и безопасности.
Так, например:

в масле сладко-сливочном «Любительском» производства СХПК «Эрэл» было превышено количество бактерий группы кишечной палочки (колиформы);

в мясных тефтелях «Домашних», изготовленных ИП Жженых А. Л., обнаружена микробная трансглутаминаза.

В отношении недобросовестных изготовителей возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 14.43 КоАП. Потенциально опасная продукция изъята из оборота и утилизирована производителем.
Также информация о выявленных нарушениях направлена в Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии. В настоящее время действие всех девяти деклараций прекращено.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)
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