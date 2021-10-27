В продукции из Белгородской области выявлена африканская чума

Управлением Россельхознадзора по Республика Саха (Якутия) была организована проверка по информации Россельхознадзора о выявлении вируса африканской чумы свиней (АЧС) в продукции общества c ограниченной ответственностью «СарПродТрейд», изготовленного из сырья ООО «АПК Агрофуд».

По результатам анализа данных ФГИС «Меркурий» (автоматизированная система для электронной сертификации грузов установлено, что часть продукции, предположительно с геномом АЧС, находилась в пути следования к городу Якутск. Опасный груз встречали сотрудники управления на станции Нижний Бестях, которые запретили выпуск в обращение потенциально опасной продукции, отобрали пробы и направили их в ФГБУ «Иркутская МВЛ» на подтверждение вируса генома АЧС методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).

26.10.2021 по результатам лабораторного исследования ДНК вирус АЧС в продукции ООО «Сарпродтрейд» выявлен. На данный момент проводиться полный комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по нераспространению АЧС.