В продажу поступила якутская монета

Сегодня, 1 февраля 2022 г., к 100-летию образования Якутской АССР и 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государство Центральный банк РФ выпускает памятную серебряную монету номиналом 3 рубля.



На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», «2022 г.». Также на лицевой стороне указаны номинал монеты, обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты размещены мифологические герои якутского национального эпоса «Олонхо» — Ньургун Боотур и Туйаарыма Куо. Изображение фигур героев выполнено в рельефе на фоне выполненных в технике лазерного матирования видов природного парка «Ленские столбы» и современных архитектурных объектов Якутска. Вверху расположены выполненные в технике лазерного матирования изображения герба Республики Саха (Якутия) и силуэтов летящих стерхов. Вверху по окружности имеется надпись: «Республика Саха (Якутия)». Внизу, на фоне национального орнамента, надпись: «100 лет».

Напомним, работа по выпуску памятной монеты началась еще в 2018 году министерством по внешним связям и делам народов республики, основным координатором по подготовке и празднованию 100-летия образования Якутской АССР «Конгресс-центр Якутия» совместно с Центральным банком Российской Федерации.

Одобренный главой республики Айсеном Николаевым макет дизайна монеты разработал специалисты Арктического государственного института культуры и искусств, а доработали его художники «Гознака» с учетом технических требований к памятным монетам Банка России.

Таким образом, в рамках юбилейных мероприятий празднования 100-летия образования Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства в первом полугодии 2022 года Центральный банк запланировал выпуск памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля «100-летие образования Якутской АССР» тиражом 3 000 экземпляров.

Приобрести монеты можно будет в банках, с которыми Банк России заключил соглашение о передаче памятных и инвестиционных монет, среди них Сбербанк, Россельхозбанк, Алмазэргиэнбанк и другие.

Отметим, что Центральный банк чеканит памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля с 1992 года. За это время Банк выпустил монеты к юбилейным датам Татарстана, Карелии, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл и других республики страны.



