В продаже субсидированные билеты авиакомпании «Якутия» на внутренние рейсы

Авиакомпания «Якутия» объявляет об открытии продажи билетов по субсидированным тарифам на внутриреспубликанских направлениях по утвержденному перечню маршрутов. Условия предоставления субсидий:

Продажа — по 30 сентября 2022 года.

Полеты — по 30 сентября 2022 года.

Маршруты и стоимость представлены в таблице. Подробнее о предоставлении субсидированных авиабилетов можно узнать на сайте Yakutia.aero

Фото: Sakhalife Источник: Балабкина Breif

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