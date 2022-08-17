17.08.2022
20:21
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Якутия

В продаже субсидированные билеты авиакомпании «Якутия» на внутренние рейсы

Авиакомпания «Якутия» объявляет об открытии продажи билетов по субсидированным тарифам на внутриреспубликанских направлениях по утвержденному перечню маршрутов.

Условия предоставления субсидий:
Продажа — по 30 сентября 2022 года.
Полеты — по 30 сентября 2022 года.
Маршруты и стоимость представлены в таблице. Подробнее о предоставлении субсидированных авиабилетов можно узнать на сайте Yakutia.aero

Фото: Sakhalife
Источник: Балабкина Breif

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