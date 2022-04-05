В приоритет — здоровье

Всемирный день здоровья — повод уделить внимание здоровью своему и близких. Благодаря кампании «День ТВОЕГО здоровья» больше людей узнаёт о том, как важно проходить диспансеризацию, чтобы успеть выявить болезни на ранних этапах и вовремя приступить к лечению.

💫А чтобы начать путь к здоровому образу жизни, сделайте в этот праздник то, что давно откладывали: запишитесь в бассейн, приготовьте новое полезное блюдо или организуйте утреннюю пробежку.

Также по случаю праздника в мессенджерах и соцсетях теперь доступен тематический стикерпак:

➡️в Telegram — https://t.me/addstickers/YourHealthDay,

➡️в Viber — https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-packs/11eb96ebdc65dcc69cd32b9c7125344d5b90f9175aee2624.

Позаботьтесь о себе, а нацпроект «Здравоохранение» вам поможет!