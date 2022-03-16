В Приморье открылись Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Приморском крае на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии проходят трёхдневные Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Тихого океана.

Организаторами соревнований, которые проводятся в третий раз стали Главное управление МЧС России по Приморскому краю, приморское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества и Дальневосточная пожарно-спасательная академия.

За спортивный трофей – кубок Тихого океана соревнуются 12 команд-участников: из Приморского, Забайкальского, Хабаровского, Камчатского, краёв, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской, Магаданской, Тюменской, Астраханской областей и команда Дальневосточной пожарно-спасательной академии.

В течение трёх дней спортсменам предстоит преодолеть стометровую полосу препятствий, подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни и пройти двоеборье – дисциплину, включающую в себя подъём по штурмовой лестнице и прохождение стометровой полосы с препятствиями.

На открытии мероприятия присутствовало руководство Главного управления МЧС России по Приморскому краю и Дальневосточной пожарно-спасательной академии, представители приморского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, администрации города Владивостока, почётные гости и ветераны.

Во время торжественного открытия состоялась церемония награждения медалями «85-лет пожарно-спасательному спорту» ветеранов пожарной охраны и сотрудников, внёсших вклад в развитие данного спортивного направления в Приморье.

По итогам первого дня соревнований в дисциплине «Преодоление стометровой полосы препятствий» победителем стала команда Главного управления МЧС России по Приморскому краю, второе призовое место завоевала команда Главного управления МЧС России по Тюменской области, третье почётное место заняла команда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В завершении Всероссийских соревнований победители будут награждены ценными призами, дипломами и медалями. Главному победителю достанется кубок Тихого океана.