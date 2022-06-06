В приложении 2 ГИС будет доступна карта местности Ус Хатын

Городские власти к предстоящему юбилейному Ысыаху Туймаада, который пройдет в 25 раз в местности Ус Хатын готовятся основательно.

В приложении 2 ГИС с 15 июня будет доступна карта местности Ус Хатын, место проведения национального праздника Ысыах Туймаады. Карта будет доступна для пользователей в оффлайн-режиме, на ней будут обнаружены места проведения основных мероприятий, регулярных и всех сервисных локаций. Об этом во время общей городской планерки 6 июня сообщил Руслан Тимофеев, заместитель главы города – руководитель аппарата Окружной администрации г. Якутска.