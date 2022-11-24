24.11.2022
14:38
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Общество

В пригородных автобусах установили новое оборудование оплаты

Жительница Якутска пожаловалась через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», что в связи с отсутствием кондукторов в часы пик водители на каждой остановке долго «обилечивают» пассажиров.

«Все это время дверь стоит открыта, в салоне холодно. Приходится долго ждать на остановках», — написала жительница. 

ЦУР Якутии передал сообщение в Якутскую пассажирскую автотранспортную компанию. В предприятии сообщили, что данная проблема решается. На сегодняшний день в пригородных автобусах устанавливают новые валидаторы, что позволит сократить время посадки и высадки пассажиров.

Уже установлено 30 валидаторов на маршрутах 101, 102, 103, 107, 108, 109, 111. Специалисты «Алмазэргиэнбанка» работают над тем, чтобы уменьшить время обработки платежной операции. 

Приложение «Госуслуги. Решаем вместе» — быстрый способ сообщить о проблеме.


Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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