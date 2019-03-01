В пригороде Якутска в огне пострадал человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 февраля 2019 г. в 03.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота Чайзер» на улице Полярная в п. Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горела машина. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара 5 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

28 февраля 2019 г. в 05.43 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 40-тонный контейнер, переоборудованный в жилой балок на улице Главинского в ГО «Жатай» г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел контейнер. В результате пожара огнем поврежден контейнер изнутри по всей площади. Общая площадь 30 кв.м. Есть пострадавший. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

28 февраля 2019 г. в 11.17 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на Хатынг-Юряхском шоссе в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним признакам ничего не было. Горел мусор у дома на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

28 февраля 2019 г. в 17.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят гаражные боксы на улице Орджоникидзе в г. Ленске Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под крыши гаражей шел густой дым. В результате пожара огнем повреждены 7 гаражей на общей площади 300 кв.м. Спасено: 21 гаражных бокса. Причина предположительно короткое замыкание электропроводов бойлера. Виновник и ущерб устанавливаются.

28 февраля 2019 г. в 19.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Олега Кошевого в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены стены внутри на площади 3 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

28 февраля 2019 г. в 21.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Новая в микрорайоне Марха г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. Горел мусор у дома на площади 0.5 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

28 февраля 2019 г. в 22.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на улице Быкова в микрорайоне Дражный г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены две квартиры частично и кровля дома на общей площади 10 кв.м. Спасено: 2-хэтажный жилой дом и имущество граждан. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!