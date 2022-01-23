23.01.2022
11:12
477
Происшествия
В пригороде Якутска в огне пострадал человек
23 января 2022 г. в 00.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж и автомобиль «Тойота Ноах» в с. Хатассы «ГО г.Якутск».
На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара составила 64 кв.м. Пострадавший — 1.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.01.2022
269
23.01.2022
334
23.01.2022
474
23.01.2022
1195
23.01.2022
160
23.01.2022
299
23.01.2022
803
23.01.2022
881
22.01.2022
362
22.01.2022
406
22.01.2022
1691
22.01.2022
409
22.01.2022
419
22.01.2022
444
22.01.2022
354
22.01.2022
368
22.01.2022
959
22.01.2022
323
22.01.2022
1063
22.01.2022
929
22.01.2022
622
22.01.2022
505
22.01.2022
735
22.01.2022
658
22.01.2022
493
22.01.2022
737
22.01.2022
1393
21.01.2022
1554
21.01.2022
1206
21.01.2022
479
21.01.2022
819
21.01.2022
2830
21.01.2022
495
21.01.2022
852
21.01.2022
727
21.01.2022
966
21.01.2022
480
21.01.2022
438
21.01.2022
629
21.01.2022
2113
21.01.2022
608
21.01.2022
463
21.01.2022
419
21.01.2022
357
21.01.2022
390
21.01.2022
1426
21.01.2022
1289
21.01.2022
1221
ТОП НОВОСТИ
17.01.2022
9619
18.01.2022
7831
17.01.2022
6914
21.01.2022
6383
20.01.2022
6111
20.01.2022
4812
17.01.2022
4468
17.01.2022
4141
19.01.2022
4092