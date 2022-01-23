В пригороде Якутска в огне пострадал человек

23 января 2022 г. в 00.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж и автомобиль «Тойота Ноах» в с. Хатассы «ГО г.Якутск».

На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара составила 64 кв.м. Пострадавший — 1.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.