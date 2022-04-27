В пригороде Якутска собаки нападают на людей и съели новорожденных жеребят — телеграм

Вот такие огромные собаки дежурят возле школы тулагино кильдямского наслега, на днях собаки съели только что родившихся жеребят, это огромный урон для хозяев этих жеребят, хорошо что сегодня дети не учатся. Эти собаки нападают на одиноких пешеходов, у нас на глазах хотели напасть на мужчину сзади, мы жители криками спасли его.

Прошу сделайте репост по административным группам и сайтам — сообщила автор видео телеграм-каналу PRyanаya Якутия.