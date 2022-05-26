В пригородах Якутска вода спала

На реке Лена у города Якутска и в Намском районе продолжается стабильный спад воды, сообщил 26 мая в ходе вечернего брифинга республиканского оперштаба первый вице-премьер Правительства Якутии Дмитрий Садовников.

«Выше опасных уровни сохраняются у населённых пунктов Бютяй-Юрдя и Модут Намского района. В зону подтопления всего попало 17 населённых пунктов, 380 дворовых территорий и 190 жилых домов. Комиссиями продолжается осмотр пострадавших объектов, идёт уточнение», – рассказал Дмитрий Садовников.

В городе Якутске и пригородах в пунктах временного размещения людей уже нет. В Намском районе задействовано три пункта временного размещения, где размещены 64 человек, которые обеспечены предметами первой необходимости. После спада воды будут проведены оценка ущерба и восстановительные работы.

У посёлка Сангар Кобяйского улуса продолжается повышение уровня воды на реке Лена. Сегодня, 26 мая, ниже Сангара проведён один взрыв, итого за два дня там проведено три взрыва. Сегодня в 16:25 часов группа вылетела в Кобяйский район, чтоб произвести четвёртый взрыв, так как уровни держатся около опасных отметок (+4 см за два часа).

Сейчас уровень воды составляет 1241 см, при критическом уровне 1280 см. Вчера и сегодня на месте проведены работы по укреплению дороги-дамбы.

Для работ в Кобяйском районе привлечено 3 борта вертолёта – один борт МЧС России и два воздушных судна авиакомпании «Полярные авиалинии». В Кобяйском районе работают оперативная группа КЧС республики, спасатели и команда взрывников.

Всего, по данным первого вице-премьера, за паводковый сезон на территории республики произведено 12 взрывов: в Олекминском районе – 2, Намском – 6, около Сангара в Кобяйском улусе – 3 и один подрыв в Нижнеколымском районе. На противопаводковые работы в целом по республике привлечено более 300 человек, 170 единиц техники, 4 воздушных судна.