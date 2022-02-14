В пригородах Якутска организована работа выездных касс «Якутскэнергосбыт»

Мобильные кассы по приему платежей для физических лиц будут работать с 16 по 19 февраля. 16 февраля – в мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 2. Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

17 февраля – в с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

18 февраля – в с. Тулагино, ул. Первомайская, 4 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

18 февраля – в с. Маган, ул. Алымова, 3/1, библиотека «Библиополе». Режим работы: 10.00 – 15.00 ч. Напоминаем, что частные клиенты компании могут воспользоваться дистанционными сервисами. Оплатить коммунальные услуги онлайн без комиссии можно: через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru

без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго» / «Оплатить банковской картой» и на сайте ПАО «ДЭК»/Частным клиентам/Способы оплаты https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/payment/ Дистанционно передать показания приборов учета: через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru –

по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05 через оператора или автоматически – выбрать 2 в голосовом меню.

Фото: Екатерина Громовская Источник: Екатерина Громовская

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