14.02.2022
17:59
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Якутск

В пригородах Якутска организована работа выездных касс «Якутскэнергосбыт»

Мобильные кассы по приему платежей для физических лиц будут работать с 16 по 19 февраля.

  • 16 февраля – в мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 2. Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.
  • 17 февраля – в с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.
  • 18 февраля – в с. Тулагино, ул. Первомайская, 4 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.
  • 18 февраля – в с. Маган, ул. Алымова, 3/1, библиотека «Библиополе». Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

Напоминаем, что частные клиенты компании могут воспользоваться дистанционными сервисами. Оплатить коммунальные услуги онлайн без комиссии можно:

Дистанционно передать показания приборов учета:

  • через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru
  • по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05 через оператора или автоматически – выбрать 2 в голосовом меню.
Фото: Екатерина Громовская
Источник: Екатерина Громовская
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