В пригородах Якутска начнут работать мобильные кассы «Якутскэнергосбыт»

В выездных кассах с 5 по 19 марта частные клиенты компании смогут оплатить:

коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго»

взносы за детские сады

взносы в НО «Фонд капитального ремонта»

услуги ООО «Домофон-сервис»

Оплата принимается наличным расчетом. За услуги ПАО «Якутскэнерго» и НО «Фонд капитального ремонта» возможен безналичный расчет.

График работы касс на март:

5 марта — УК ЖКХ «Бюджетник», режим работы: 11.00 – 17.00 ч.

10 марта – в с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

11 марта – в мкр. Кангалассы, ул.26 Партсъезда, 2. Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

18 марта – в с. Тулагино, ул. Первомайская, 4 (здание администрации). Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

19марта – в с. Маган, ул. Алымова, 3/1, библиотека «Библиополе». Режим работы: 10.00 – 15.00 ч.

Справка

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» — образовано в 2007 году. Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, республики Саха (Якутия) выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации и энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Красноярском крае и Рязанской области. Все три сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими порядка 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.