В пригородах Якутска начались встречи с населением по земельным вопросам

По поручению главы города Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ, с 11 февраля в пригородах города Якутска проводятся приемы граждан по земельным вопросам.

Первая встреча с населением прошла в селе Маган с участием первого заместителя главы города Якутска Максима ТРОФИМОВА. Руководители и специалисты МКУ «Агентство земельных отношений», Управления сельского хозяйства, Департамента градостроительства, Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска приняли порядка 50 граждан по различным вопросам земельно-градостроительной сферы.

По информации МКУ «Агентство земельных отношений», жители Магана обратились по вопросам актуализации генерального плана, утверждения проектов планировки и межевания территории, оформления земельных участков под сельскохозяйственные нужды, а также под индивидуальное жилищное строительство многодетных семьям села.

Сегодня, 12 февраля прием граждан по земельным вопросам состоится в селе Хатассы в 18.00 ч. по адресу: ул. Совхозная, 35/1, в актовом зале администрации, на 2 этаже.

График выездных встреч с населением по вопросам в сфере земельных отношений в пригородных селах городского округа «город Якутск»