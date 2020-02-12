В пригородах Якутска начались встречи с населением по земельным вопросам
По поручению главы города Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ, с 11 февраля в пригородах города Якутска проводятся приемы граждан по земельным вопросам.
Первая встреча с населением прошла в селе Маган с участием первого заместителя главы города Якутска Максима ТРОФИМОВА. Руководители и специалисты МКУ «Агентство земельных отношений», Управления сельского хозяйства, Департамента градостроительства, Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска приняли порядка 50 граждан по различным вопросам земельно-градостроительной сферы.
По информации МКУ «Агентство земельных отношений», жители Магана обратились по вопросам актуализации генерального плана, утверждения проектов планировки и межевания территории, оформления земельных участков под сельскохозяйственные нужды, а также под индивидуальное жилищное строительство многодетных семьям села.
Сегодня, 12 февраля прием граждан по земельным вопросам состоится в селе Хатассы в 18.00 ч. по адресу: ул. Совхозная, 35/1, в актовом зале администрации, на 2 этаже.
График выездных встреч с населением по вопросам в сфере земельных отношений в пригородных селах городского округа «город Якутск»
|Место проведения
|Дата выезда Время начала
|с.Маган ул. Алымова 3А здание ДК
|11.02.2020 10:00ч.
|с.Хатассы ул. Совхозная 35/1 (здание администрации) 2 этаж, актовый зал
|12.02.2020 18:00ч.
|мкр. Кангалассы ул. 26 партсъезда д. 5 (здание администрации)
|13.02.2020 16:00ч.
|с.Пригородное ул Совхозная, 27 (здание администрации)
|14.02.2020 17:00ч.
|мкр.Марха ул. Олега Кошевого 67а, (здание администрации) 2 этаж, актовый зал
|19.02.2020 15:00ч.
|с.Табага ул. Комсомольская 20/2 , 2 этаж (здание Администрации)
|21.02.2020 18:00ч.
|с.Тулагино ул. Первомайская, д. 2, здание дома культуры
|28.02.2020 17:00ч.
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