22.05.2022
21:37
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Экология

В превентивных целях в Намском районе проведены взрывные работы

Оперативная группа под руководством председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрия ЛЕПЧИКОВА, в составе которой четыре спасателя Службы спасения РС(Я) и группа взрывников, убыла в Намский улус для обеспечения готовности на случай ухудшения гидрологической обстановки и оперативного реагирования сил ЯТП РСЧС.

По прогнозу, вскрытие реки Лены на участке Кангалассы – Намцы ожидается в ближайшие трое суток, при прохождении ледохода существовала высокая вероятность образования затора на участке Кангалассы – Намцы с выходом воды на пойму и затоплением низменных участков населенных пунктов.

По результатам мониторинга паводковой обстановки, было принято решение о проведении взрывных работ на реке Лене в районе Буденновской протоки в превентивных целях.

Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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