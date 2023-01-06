В Преображенском соборе Якутска идет всенощное бдение Рождества Христова

Всенощное бдение Рождества Христова в Преображенском соборе Якутска. Видео тгк Якутия православная.

Рождественское послание архиепископа Якутского и Ленского Романа

Возлюбленные о Господе пастыри, иноки и инокини, дорогие братья и сестры, уважаемые якутяне,

Христос рождается – славьте Его!

Ныне сбывается вечная жажда человечества о победе над смертью, ныне Сам Бог сходит к людям, чтобы даровать им вечную жизнь с Ним. Кротким Младенцем Он вошел в тварный мир, тем самым открыв человечеству врата в Небо. Святитель Григорий Великий пишет, что Бог «соделался младенцем, чтобы людей сделать сынами Божиими».

Что значит – стать сынами Божьими?

Ребенок смотрит на своих родителей и вольно или невольно становится похожим на них, подражая их поведению. Не всегда оно идеально, и глубокой скорбью обращаются ошибки старшего поколения, ложась на плечи потомков. Господь же не имеет греха, не совершает ошибок, Он Сам – Благо и Истина. Подражание Ему – вот единственный путь к совершенству, вот единственный путь к усыновлению Господу, и именно он называется святостью.

Нам кажется, что святость – это что-то бесконечно высокое, встречающееся только в книгах и благочестивых рассказах. Но на самом деле, стремление к ней заложено в нас от природы. Мы радуемся, когда помогаем другим. Мы печалимся, когда видим несправедливость. Мы сочувствуем страждущему. Матери готовы жертвовать собой ради детей. Близкие люди рискуют своим благополучием друг ради друга.

Порой заботы века сего затмевают в нас эти светлые чувства и дела, но устремление к добру – этот дар Его нам, это зерно, скрытое в нашей душе и рано или поздно пробивающееся даже через лед суеты и скорбей.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» — поют сегодня ангелы над пещерой со спящим Богомладенцем. Благоволение – воля к добру, которая подвигает нас на жертвенное служение ближним, на верность и на любовь. Только через эту благую волю и созидается на земле мир, и возносится от человечества восхваление Богу.

Минувший год был исполнен горя и боли. Сердца человеческие истосковались по благодатной тишине и покою. Наивно думать, что только лишь глядя на сменяющиеся календарные даты мы обновимся и исцелимся. Бог ждет, что мы сами обратимся к Нему – научимся радоваться каждому мгновению нашей жизни как драгоценному времени, данному нам для нашего спасения, встретим Господа в каждом человеке и явим к нему деятельную любовь, осознаем Его присутствие в мире, взмолимся к Нему об утишении вражды и восстановлению согласия.

Если мы откликнемся на Божий призыв, то и Он ответит нам, и мир, возвещенный ангелами в ночь Рождества Христова, воцарится в наших душах, в нашем обществе, во всех странах наших, на всей земле.

Пусть сегодняшняя праздничная ночь восхваления рожденного в Вифлееме Богомладенца станет залогом этого чаемого мира.

Пусть этой ночью мы приблизимся к святости, чтобы с достоинством нести имя детей Божьих. Пусть радость этой ночи освещает весь предстоящий год и все дни нашей жизни!

Христос рождается! – славьте Его!

Роман, архиепископ Якутский и Ленский

Рождество Христово 2023 года, город Якутск