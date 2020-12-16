16.12.2020
20:40
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Православие

В Преображенский собор приносятся мощи святителя Николая Чудотворца

18 декабря 2020 года в 16.30 в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святителя Николая Чудотворца. За богослужением верующие будут помазаны миром от мощей святителя в Бари.

Святыня пребудет в соборе до 6 января и будет открыта для желающих поклониться.

Фото: http://pravyakutia.ru/2020/12/14/v-preobrazhenskij-sobor-prinosyatsya-moshhi-svyatitelya-nikolaya-chudotvortsa/
Источник: http://pravyakutia.ru/2020/12/14/v-preobrazhenskij-sobor-prinosyatsya-moshhi-svyatitelya-nikolaya-chudotvortsa/
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