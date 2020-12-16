В Преображенский собор приносятся мощи святителя Николая Чудотворца

18 декабря 2020 года в 16.30 в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святителя Николая Чудотворца. За богослужением верующие будут помазаны миром от мощей святителя в Бари.

Святыня пребудет в соборе до 6 января и будет открыта для желающих поклониться.