29.07.2020
11:42
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Политика

В предвыборную гонку вступает еще один кандидат

От партии «Гражданская платформа» на выборы по Центральному в Гордуму будет выдвинут руководитель исполкома ЯРО ГП Эрэл ВАСИЛЬЕВ, передает телеграм-канал «В Якутии.ру».

Вчера вечером было общее собрание реготделения партии, где выдвинуты кандидаты от ГП на сентябрьские выборы, сообщают источники «В Якутии.ру».

Якутское отделение партии возглавляет Анатолий КЫРДЖАГАСОВ.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/vyakutiaru/7294
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