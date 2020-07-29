В предвыборную гонку вступает еще один кандидат

От партии «Гражданская платформа» на выборы по Центральному в Гордуму будет выдвинут руководитель исполкома ЯРО ГП Эрэл ВАСИЛЬЕВ, передает телеграм-канал «В Якутии.ру». Вчера вечером было общее собрание реготделения партии, где выдвинуты кандидаты от ГП на сентябрьские выборы, сообщают источники «В Якутии.ру». Якутское отделение партии возглавляет Анатолий КЫРДЖАГАСОВ.

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