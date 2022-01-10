В праздники в Якутии в ДТП погибли 2, травмированы 17

За праздничные дни с 1 по 9 января 2022 года в республике зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествия, где погибли 2 человека, травмированы 17, в том числе 5 несовершеннолетних.

В результате рейдовых мероприятий за указанный период сотрудниками ГИБДД всего составлено 4047 административных правонарушений, выявлено 123 нетрезвых водителей, из которых 15 сели за руль транспорта в пьяном состоянии повторно, в их действиях усматриваются признаки состава преступления по ст. 264 прим. 1 УК РФ.

За отказ от медосвидетельствования составлены материалы в отношении 30 водителей. Отстранены от управления транспортными средствами 181 водителей без водительского удостоверения.

Напоминаем что, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих «любителей пьяной езды», но и для других участников движения. Согласно ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по ст.12.26 КоАП РФ.

Кроме того, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения от медосвидетельствования предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет в соответствии со ст.264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция республики призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Рекомендуем выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до экстренной остановки.

Особое внимание уделяйте перевозке несовершеннолетних! Необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине следует только в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности. Пешеходам следует переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают вам дорогу. В темное время суток, а также во время густого тумана или снегопада используйте на одежде, на рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию: 02 (102 мобильный оператор), в ДЧ ГИБДД по телефонам: 127, 8(4112)- 473569, 8(4112)- 352222 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.