10.01.2020
16:30
243
Происшествия
В праздники более 60 человек попали в «Красную Якутию»
В Якутии в стационар наркодиспансера за праздничные дни поступило 64 человека.
Новогодние праздники — один из самых напряженных периодов работы у врачей республиканского наркологического диспансера.
Психитары-наркологи были готовы к потоку пациентов. Отметим, что в прошлом 2019 году за медицинской помощью в период новогодних выходных с 1 по 8 января в наркологический диспансер обратилось 62 человека.
За период новогодних каникул в кабинет медицинского освидетельствования для проверки на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) было доставлено более 200 человек.
Фото: Открытые источники.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.01.2020
1
10.01.2020
120
10.01.2020
101
10.01.2020
167
10.01.2020
164
10.01.2020
128
10.01.2020
242
10.01.2020
549
10.01.2020
276
10.01.2020
225
10.01.2020
296
10.01.2020
1179
10.01.2020
273
10.01.2020
351
10.01.2020
311
10.01.2020
398
10.01.2020
1553
10.01.2020
2203
10.01.2020
538
10.01.2020
568
10.01.2020
387
10.01.2020
926
10.01.2020
845
10.01.2020
416
10.01.2020
283
10.01.2020
2327
10.01.2020
789
10.01.2020
352
10.01.2020
5277
10.01.2020
305
10.01.2020
524
10.01.2020
347
10.01.2020
3956
10.01.2020
1754
09.01.2020
2466
09.01.2020
2815
09.01.2020
6340
09.01.2020
1612
09.01.2020
737
09.01.2020
11282
09.01.2020
722
09.01.2020
539
09.01.2020
724
09.01.2020
666
09.01.2020
445
09.01.2020
521
09.01.2020
461
09.01.2020
1565
09.01.2020
569
09.01.2020
1571
09.01.2020
1832
09.01.2020
1671
09.01.2020
2264
09.01.2020
3224
09.01.2020
1130
09.01.2020
3431
09.01.2020
1633
09.01.2020
4488
09.01.2020
611
09.01.2020
2045
08.01.2020
1756
08.01.2020
9811
08.01.2020
1670
08.01.2020
1688
ТОП НОВОСТИ
06.01.2020
20778
07.01.2020
15890
07.01.2020
12968
05.01.2020
11476
09.01.2020
11276
08.01.2020
9810
06.01.2020
9695
07.01.2020
7124
08.01.2020
6846