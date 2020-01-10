В праздники более 60 человек попали в «Красную Якутию»

В Якутии в стационар наркодиспансера за праздничные дни поступило 64 человека.

Новогодние праздники — один из самых напряженных периодов работы у врачей республиканского наркологического диспансера.

Психитары-наркологи были готовы к потоку пациентов. Отметим, что в прошлом 2019 году за медицинской помощью в период новогодних выходных с 1 по 8 января в наркологический диспансер обратилось 62 человека.

За период новогодних каникул в кабинет медицинского освидетельствования для проверки на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) было доставлено более 200 человек.