10.01.2020
16:30
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Происшествия

В праздники более 60 человек попали в «Красную Якутию»

В Якутии в стационар наркодиспансера за праздничные дни поступило 64 человека.

Новогодние праздники — один из самых напряженных периодов работы у врачей республиканского наркологического диспансера.

Психитары-наркологи были готовы к потоку пациентов.  Отметим, что в прошлом 2019  году за медицинской помощью в период новогодних выходных с 1 по 8 января в наркологический диспансер обратилось 62 человека.  

За период новогодних каникул в кабинет медицинского освидетельствования  для проверки на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) было доставлено более 200 человек.  

Фото: Открытые источники.
Источник: http://ysia.ru/v-statsionar-narkologicheskogo-dispansera-yakutii-za-prazdnichnye-dni-postupilo-64-cheloveka/
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