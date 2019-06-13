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В праздничный день в Якутии произошло несколько пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 июня 2019 г. в 03.33  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частные баня, амбар и гараж на улице Молодежная с.Синск Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждены: баня, амбар и кровля гаража на общей площади 43 кв.м. Спасены надворные постройки и жилой дом. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июня 2019 г. в 04.58  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят два бесхозных дощатых строения. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горели строения. В результате пожара огнем повреждены строения по всей площади. Общая площадь пожара составила 37 кв.м. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июня 2019 г. в 05.41  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице К.Миллера г.Олекминска Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь составила 30 кв.м. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июня 2019 г. в 13.02  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Новая с.Табага г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара составила 48 кв.м. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 11 сообщений о горении травы и мусора: в г. Якутске — 6; Мегино-Кангаласский район, п.Нижний Бестях-1, с.Майя-1, с.Хаптагай-1; Оймяконский район, с.Томтор-1. Общая  площадь пожара составила 1316 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем.

12 июня 2019 г. в 14.29  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит строение на переулке Тихий в мкрн.Марха г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели строение и забор. В результате пожара огнем повреждены: строение по всей площади 35 кв.м. и забор 30 пог.м. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июня 2019 г. в 14.38  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят строения открытым огнем на улице Строителей п.Белая Гора Абыйского района. В результате пожара огнем повреждены строения по всей площади. Общая площадь пожара составила 72 кв.м Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июня 2019 г. в 16.35  на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на территории свалки п.Кызыл-Сыр Намского района. В результате пожара огнем поврежден лесной массив на площади 1,5 га. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 июня 2019 г. в 22.54  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на Маганском тракте г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена стена внутри на площади 40 кв.м. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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