В правительстве Якутии заговорили об искусственном интеллекте

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 7 декабря принял участие в работе шестого дня онлайн-конвента «Бизнес без границ», посвящённого роли глав регионов Дальнего Востока в реализации стратегически важных отраслей экономики в логике технологических прорывов.

Напомним, что глава Якутии Айсен Николаев в рамках форума Агентства стратегических инициатив вошёл в число основателей Клуба губернаторов Национальных технологических инициатив и дал старт работе конвента «Бизнес без границ».

В своём выступлении Айсен Николаев отметил, что если 10 лет назад в Якутии говорили об инновационном развитии региона, который позволит выйти якутским компаниям на международный рынок, то сейчас Якутия является лидером среди Дальневосточных регионов страны по экспорту IT-услуг.

«Те наработки, которые имеются у наших компаний, позволяют нам достаточно активно развиваться. Новые компании, которые ежегодно выпускает IT-Парк, уже сегодня показывают стремительный рост и большой задел для развития региона», — отметил Айсен Сергеевич.

В 2018 году Якутия стала лидером по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке, обеспечив 85% международного экспорта макрорегиона. За первую половину 2020 года регион смог увеличить объём выручки до показателей 2018 года. Сейчас по подсчётам Якутия обеспечивает уже 90% международного экспорта IT- услуг на Дальнем Востоке.

Ещё одним важным направлением поддержки и развития IT-компаний является стартап-экспедиция Б8, которая в этом году проведена для всего Дальнего Востока. Айсен Николаев отметил, что партнёрами стартап-экспедиции 2020 года выступили дочерняя компания ПАО «АЛРОСА» ООО «АЛРОСА IT», международный интернет-агрегатор услуг пассажирских, грузовых и междугородних перевозок «inDriver» и одна из крупных компаний России и мира в сфере металлургии ПАО «Северсталь». Участники стартап-экспедиции представили технологические разработки, отвечающие запросам крупных компаний, которые обязательно будут внедрены в их рабочий процесс.

При этом якутские IT-компании не только ограничиваются разработкой компьютерных игр и мобильных приложений, а охватывают и другие важные направления жизнедеятельности региона, например, сферу здравоохранения. Компания-резидент IT-Парка «Sciberia» разработала программу, позволяющую выявлять коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии. Причём программа изначально была разработана для определения онкологии, но сейчас в рамках борьбы с COVID-19 активно используется для определения коронавирусной пневмонии. В настоящее время с использованием программы проведены десятки тысяч исследований, процент совпадения составляет 95%.

Также Айсен Николаев затронул развитие искусственного интеллекта, а именно его использование для трансформации госуправления. Он отметил, что сам лично возглавил проектный комитет по цифровой трансформации государственного управления в регионе. Цифровая трансформация госуправления крайне важна и необходима для повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти. Сегодня в Якутии собрана команда лучших IT-разработчиков для создания цифрового помощника главы региона на базе искусственного интеллекта.

«Сначала мы задумывали цифрового помощника, как систему, которая будет отвечать на обращения граждан, но сейчас мы ставим задачу, чтобы он отвечал и за принятие оптимальных управленческих решений. Естественно в процессе использования он должен непрерывно обучаться. Первоначальный прототип цифрового помощника с первоначальным рабочим названием «АЙ-ТА» должен появиться до конца 2020 года, а уже в следующем году он будет презентован», — сообщил Айсен Николаев.

В будущих планах у Якутии в сфере технологических прорывов стоит задача по созданию Центра биотехнологических исследований в рамках работы Научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития», направленного на повышение биологической ценности натуральных пищевых продуктов.

Ещё один важный проект связан с оценкой изменения климатических условий для регионов Севера и Арктики. Айсен Николаев отметил, что совместно с научным сообществом региона, общественными организациями планируется разработать климатическую стратегию региона для создания условий оценки и мобилизации потенциала развития Якутии в условиях меняющегося климата.

«В рамках её реализации мы выдвинули идею о том, чтобы в 2023 году, когда Россия будет завершать председательствовать в Арктическом совете, провести в Якутске Всемирный саммит по изменению климата в условиях вечной мерзлоты», — заключил своё выступление Глава региона.

Онлайн-конвент «Бизнес без границ» объединил глав регионов Дальнего Востока, ведущих российских экспертов и представителей крупных компаний в обсуждении новых инициатив, лучших региональных практик и перспективных проектов, способных привести к масштабному технологическому прорыву, улучшить показатели отраслей экономики и привести к повышению качества жизни регионов.