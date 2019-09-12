В правительстве Якутии состоялся важный разговор

В Доме правительства Якутии состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в РФ.

Врио председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ по поручению главы республики Айсена НИКОЛАЕВА встретился сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в Российской Федерации Аликбеком ДЖЕКШЕНКУЛОВЫМ.

Стороны обсудили планы по проведению мероприятий в рамках объявленного президентами двух стран Владимиром ПУТИНЫМ и Сооронбаем ЖЭЭНБЕКОВЫМ Перекрестного 2020 года – Киргизии в России и России в Киргизии, вопросы расширения двустороннего межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также открытия в Якутске канцелярии посольства Кыргызстана.

Посол отметил, что в марте состоялся визит Владимира Путина в Кыргызстан, в рамках которого достигнуты договоренности о реализации совместных планов с российскими субъектами. Он сообщил, что посещает регионы по поручению вновь избранного президента Кыргызстана.

«Для Кыргызстана традиционно очень важно укрепление двусторонних отношений с Якутией, якутским народом, как нашим братским тюрским народом», — сказал Аликбек Джекшенкулов.

Алексей Колодезников от имени руководства Якутии поприветствовал гостя на Земле Олонхо. Он отметил высокое значение того, что киргизский народ чтит память об одном из отцов-основателей Якутии Максиме АММОСОВЕ, который в 1930-е годы жил и вел свою деятельность в Кыргызстане. Врио председателя правительства Якутии дал поручение Министерству по внешним связям и делам народов РС(Я) совместно с Министерством культуры и духовного развития РС(Я) разработать план мероприятий в рамках Перекрестного года.

Отдельно Алексей Колодезников заострил внимание на важности уважительного отношения к культуре, быту и традициям народа саха и всех народов, проживающих в Якутии в мире и согласии на протяжении четырех столетий.

«Для нас крайне важно, чтобы Посольство контролировало вопросы проживания граждан Киргизской Республики, которые приезжают к нам работать, на всей территории Якутии», — подчеркнул он.

В рамках двухдневного визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Киргизской Республики в Российской Федерации в Якутск также прошли встречи с президентом Торгово-промышленной палаты Якутии Владимиром ЧЛЕНОВЫМ, и.о. главы городского округа «город Якутск» Максимом ТРОФИМОВЫМ, со студентами из Киргизской Республики, обучающимися в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова и Якутской государственной сельскохозяйственной академии.