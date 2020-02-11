В правительстве Якутии рассмотрели финансово-хозяйственную деятельность АО «Сахатранснефтегаз»

Сегодня генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров на совещании у главы республики Айсена Николаева рассказал об итогах деятельности нефтегазовой компании за 2019 год и о планах на текущий год и перспективных направлениях работы.

Генеральный директор отметил, что компания в 2019 году перевыполнила план поставки природного газа потребителям, который составил 1800 млн. м3. Для сравнения: в предыдущие годы ежегодно предприятие поставляло не более 1700 млн. м3 природного газа. Этот показатель вырос за счет увеличения потребности самого крупного потребителя — «Якутскэнерго».

Напомним, правительством республики утверждены «Стратегия развития АО «Сахатранснефтегаз» на период 2020 – 2025 гг. и основные направления до 2032 г.» и «Инвестиционная программа на период 2019 — 2023 годы.

«Сахатранснефтегаз» не только поставляет потребителям природный газ, но также занимается геологоразведочными работами и добычей углеводородного сырья. Акционерное общество имеет локальный участок на Среднетюнгском месторождении, газоконденсатное месторождение — Отраднинское.

В рамках данного направления «Сахатранснефтегаз» планирует активно участвовать на аукционах по получению лицензий на новые участки недр с целью поисков и разведки месторождений углеводородного сырья. В свое время компания получила лицензии на геологическое изучение, включающее поиск, оценку, разведку и добычу полезных ископаемых на Улугурском и Эргеджейском участках недр. Оба участка расположены в непосредственной близости к трассам магистрального газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода «ВСТО».

Генеральный директор далее отметил, что работа по модернизации Якутского газоперерабатывающего завода продолжается. Будет введена в строй новая Газораспределительная станция в Якутске. В планах расширения завода — создание нового для Якутии продукта – сжиженного природного газа (СПГ), который планируется использовать как для газификации населенных пунктов, удаленных от магистральных газопроводов, так и в качестве моторного топлива для различных видов транспорта. Также будет увеличено производство СУГ.

Айсен Николаев обозначил приоритетные задачи деятельности АО «Сахатранснефтегаз», в том числе поставил задачу создания необходимой инфраструктуры для расширения рынка сбыта СУГ и СПГ. Также глава отметил, что Программа газификации населенных пунктов должна быть продолжена. В ходе совещания было рассмотрено много проблемных вопросов. В том числе, дефицит газа, техприсоединение, бесхозные газопроводы, тарифы и т. д.

Подводя итоги совещания глава Якутииотметил, что трудовой коллектив предприятия улучшает производственные показатели по всем видам деятельности.