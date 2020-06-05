В правительстве Якутии рассмотрели дополнительные меры поддержки туристской отрасли

И.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков провёл заседание оперативного штаба по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации деловой активности в период распространения коронавируса.

На заседании с участием профильных министерств и ведомств были рассмотрены дополнительные меры поддержки туристской отрасли, направленные на финансовую помощь организациям сферы гостеприимства и повышение конкурентоспособности внутреннего туризма.

Было отмечено, что ведение бизнеса в сфере туризма в Якутии имеет сезонный характер и проходит в короткий летний сезон. Как отметила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких, в условиях ограничительных мер, туроператоры не имеют возможности осуществлять деятельность «в сезон», что может привести к вынужденному прекращению деятельности значительной части предпринимателей сферы туризма в республике. Это, по словам министра, создаёт угрозу для занятости населения и туротрасли в целом.

Одним из предложений для решения вопроса является снятие ограничений на межмуниципальное транспортное передвижение для официально зарегистрированных туроператоров при выполнении организованных туров, а также ограничений на деятельность туристических баз и комплексов на территории республики.

Кирилл Бычков отметил, что решить данный вопрос необходимо исключительно исходя из текущей эпидемиологической ситуации, не подвергая угрозе здоровье жителей республики. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Якутии Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики было поручено рассмотреть возможность снятия ограничений на межмуниципальные перевозки пассажиров для передвижения туристических групп официальных туроператоров при соблюдении ими строгих санитарно-эпидемиологических правил.

Ещё одной мерой может стать предоставление грантов на приобретение транспортных средств, разработку новых туристских маршрутов, создание и развитие туристской инфраструктуры. «На сегодняшний день имеется порядка 15 готовых проектов предпринимателей, которые готовы к реализации при условии получения финансирования», – сообщила Ирина Высоких.

В целях снижения расходов на обязательную классификацию гостиниц и хостелов, а также расходов туроператоров на страхование поддержано предложение Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии по возмещению затрат предпринимателей, занятых в данных сферах. Также внесено предложение по субсидированию создания качественного контента о достопримечательностях республики. Данная субсидия поможет продвигать отдых в Якутии на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, это позволит получить заказы на изготовление видеороликов для пострадавшей от пандемии креативной индустрии.

Как подчеркнул Кирилл Бычков, необходимо оценить реальные возможности компаний туристской сферы и имеющиеся ресурсы для того, чтобы детально проработать проекты и заручиться поддержкой федерального правительства на выделение дополнительных субсидий и иных мер государственной поддержки.

После доработки предложения войдут в республиканский план по восстановлению темпов экономического роста. Ранее в Якутии были приняты первоочередные региональные меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, включая компании туротрасли.