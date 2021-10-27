В правительстве Якутии прошла встреча с Генеральным консулом Японии

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко и Генеральный консул Японии в г. Хабаровске Кэйко Фурута обсудили перспективные направления сотрудничества между Якутией и Японией.

На встрече стороны обсудили участие японских компаний в крупных инвестиционных проектах на территории республики. Как отметила Кэйко Фурута, для японских партнёров интересно сотрудничество в сфере энергетики, судостроения, развития Арктики и промышленности.

В рамках рабочего визита госпожа Генеральный консул также посетила Северо-Восточный федеральный университет. Она отметила, что японская сторона готова и дальше укреплять гуманитарные связи, в том числе молодёжные образовательные обмены.

Среди успешных примеров многолетнего сотрудничества Якутии и Японии Генконсул отметила круглогодичный тепличный комплекс «Саюри».

Это первый в России круглогодичный промышленный комплекс по выращиванию овощей и зелени в условиях вечной мерзлоты. Проект реализуется совместно с «Хоккайдо Банк» и «Хоккайдо Корпорейшн» при поддержке JBIC.

«Мы посетили Саюри и попробовали свежие овощи и клубнику. Я вижу ещё несколько возможностей развития, потому что у нас есть технологии, у вас в Якутии есть ресурсы, мы можем вместе работать, тогда мы откроем новые страницы в сотрудничестве», – сказала Кэйко Фурута.

В сентябре 2020 года в эксплуатацию ввели первый этап третьей очереди проекта. До конца 2021 года введут уже вторую очередь третьего этапа – новые тепличные блоки общей площадью 1,2 га.

Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что сотрудничество с японскими партнёрами является одним из приоритетных направлений международных связей региона.