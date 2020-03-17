В правительстве Якутии обсудили животрепещущий вопрос

16 марта под председательством вице-премьера Дениса БЕЛОЗЁРОВА проведён круглый стол по вопросам работы с безнадзорными животными на территории республики.

Главной темой круглого стола стал Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положения которой вступили в силу с 1 января 2020 года.

«В связи с введением настоящего закона регионы Российской Федерации лишились многих ранее доступных средств решения вопроса с безнадзорными животными. У нас в Якутии возникла серьёзная проблема увеличения количества животных без владельцев. Это угрожает безопасности наших граждан и, самое главное, детей. Сегодня мы с вами собрались здесь для проведения конструктивного диалога по вопросам организации работы с безнадзорными животными и поиска лучших решений», — сказал во вступительном слове заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозёров.

На круглом столе выступила гостья республики, председатель правления АНО «Центр содержания бездомных животных» г. Москва Илона БРОНЕВИЦКАЯ. Она озвучила, что работу в этом деле надо начать с малого – выделить земельный участок для строительства приюта.

«Работа с безнадзорными животными оптимальна, если она базируется на частных приютах. Это не требует больших вложений», — поделилась личным опытом Илона Александровна.

В разговоре принял участие народный депутат Якутии Павел КСЕНОФОНТОВ. Он отметил, что Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не проработан в части особенностей регионов страны.

«Мы не говорим, что закон плохой. Гуманизм по отношению к животным – естественный процесс развития любого человеческого сообщества и цивилизации», — сказал Павел Ксенофонтов.

Вместе с тем депутат озвучил, что в республике создана межведомственная рабочая группа, которая готовит предложения по внесению изменений в данный закон. Эти поправки, как сообщил Павел Ксенофонтов, будут рассмотрены на совещании 20 марта текущего года.

Народный депутат отметил, что для реализации положений федерального закона, регионам страны необходимо дать переходный период. Полное вступление всех этапов закона, по его мнению, нужно считать после всех принятий нормативных правовых актов субъектами РФ.

«Методические рекомендации по нормативным правовым актам, как вы знаете, вышли только в конце года, и в настоящее время не всеми субъектами полностью приняты нормативные правовые акты, регулирующие исполнение федерального закона», — подчеркнул Ксенофонтов.

Основным предложением республики является то, чтобы федеральный закон допустил несколько вариантов организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. На их основании регионы могли бы выбрать самые подходящие и эффективные для своих условий и возможностей.

В частности, Якутия ставит вопросы наделения субъектов РФ полномочиями по самостоятельному определению стратегии регулирования численности животных без владельцев, отмены положений об обязательном пожизненном содержании невостребованных животных без владельцев в муниципальных и государственных приютах с установлением максимального срока содержания, а также отмены запрета на эвтаназию агрессивных животных и невостребованных животных без владельцев.

На круглом столе выступил руководитель Департамента ветеринарии Якутии Василий БУРАЕВ. Он подчеркнул, что все действия, связанные с безнадзорными животными, в том числе по предупреждению распространения смертельно опасного вируса бешенства, проводятся согласно ветеринарному законодательству РФ. Говоря о проведённой работе, Бураев сообщил, что ветеринарией республики сегодня проводится акция по бесплатной стерилизации. Так, только за последние две недели стерилизовано 150 сук. По его информации, депвет планирует закупить более 50 тысяч чипов для маркирования безнадзорных животных. Это делается в целях учёта собак без владельцев. Кроме этого, будет повышена административная ответственность к хозяевам животных. К примеру, если чья-то собака попадёт в пункт передержки безнадзорных собак, то владелец будет оплачивать штраф и все расходы, связанные с его поимкой, содержанием и т.д.

В рамках исполнения федерального закона № 498, как дополнил Василия Бураева Денис Белозёров, с начала года в Якутске отловлено более 540 безнадзорных животных, из них 160 переданы новым владельцам.

На круглом столе заслушаны мнения учёных, выступили глава г. Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Саха (Якутия) Анна СОЛОВЬЁВА, руководитель научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, доктор социологических наук Ульяна ВИНОКУРОВА, председатель Общероссийского общественного движения «Живая Россия» Закира ИВАНОВА, журналист, руководитель Ассоциации «Белый Бим» Марина САНТАЕВА, волонтёр Злата СЫЧЁВА, московский юрист Маргарита ГАВРИЛОВА и другие.