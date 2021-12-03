В Правительстве России относятся к Якутии как к чужому ребенку?

На 513-го заседании Совета Федерации был одобрен закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», который представил глава Минфина Антон Силуанов.

Сенатор РФ Александр Акимов поинтересовался у Главы Минфина, предусмотрены ли средства на строительство моста через Лену:

— Я постоянно задаю вам один и тот же принципиальный вопрос по мостовому переходу, — сказал сенатор, поблагодарив Минфин за учтенные предложения по Арктике, а главное по программе «Дети Арктики», вопросы финансирования которой уже жестко ставила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Мост позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». В следующем году республика отметит свой вековой юбилей, и этот долгожданный мост стал бы большим подарком якутянам, жителям Арктики, северо-востока страны.

— Да, действительно, вы поднимали этот вопрос и на Трехсторонней комиссии, но пока ситуация находится на том же уровне, что и несколько дней назад, — ответил Глава Минфина дословно: — Мы договорились реализовать проект с учетом концессионного подхода — все-таки это концессионный подход. И договорились, что три стороны будут участвовать в равных пропорциях, и концессионер, концедент и РФ в виде гранта. В таком формате мы прорабатываем этот вопрос, но денег в бюджете на этот проект в 2022 году не предусмотрено. Проект находится в стадии проработки. Проект непростой. Давайте доводить его до конца, чтобы мы могли приступить к его реализации, соединить оба берега и снизить издержки на северный завоз. Мы знаем всю важность проекта для республики, но здесь необходимо наличие согласия всех трех сторон.

Такой ответ главы Минфина означает, что подарка, о котором сказал сенатор Акимов, республика в свой юбилейный год не увидит. Это уже старая песня, звучит как заезженная пластинка, и уже вряд ли кого этим удивишь. Но каждый раз, когда рискуя жизнью, большегрузы идут по едва схватившейся льдом реке, когда машины проваливаются под лед, а люди набиваются в воздушные подушки, как сельди в бочке, чтобы переправиться на другой берег, они вспоминают о мосте снова и снова, снимают видео о своей небезопасной переправе и выкладывают свои мысли в соцсетях в надежде, что в правительстве России их увидят и вспомнят: это граждане их страны.

Более двадцати лет вопрос строительства моста то поднимался, то откладывался, из совмещенного железнодорожного мост превратился в автомобильный. В 2014 году строительство Ленского моста было отложено по причине начала строительства Крымского моста. В 2018 году проект был включен в разработанный Минэкономики план развития инфраструктуры.

В который раз поддержав проект Ленского моста, Президент России Владимир Путин поручает кабмину представить предложения по строительству моста через реку Лену в районе Якутска, отдает распоряжение правительству и «фактически утверждает» проект строительства автомобильного моста через реку Лену. Глава республики Айсен Николаев обрадовал и обнадежил якутян. На реализацию моста планировалось потратить 82,9 млрд рублей, причем 47,8 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета.

31 августа 2021 года вице-премьер РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказался, что автомобильный мост через реку Лену в Якутии будет построен. Но при этом необходимо до конца решить вопрос с финансированием. «Модель строительства одобрена Минэкономразвития и Минстроем. Мост недешевый, поэтому на него надо найти деньги», — сказал Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда» и подчеркнул, что в вопросе строительства моста наблюдался «процесс противоборства с министерством финансов». «Учитывая, что рубеж равновесия по якутскому мосту пройден, есть надежда, что он состоится», — добавил Трутнев.

При этом Министерство финансов России вдруг предлагает абсолютно неприемлемые условия, при которых 33% финансирования ложатся на регион, 33% — на федеральный бюджет и 33% на частных партнеров. И возмещать средства частным партнерам придется республике. Становится понятно, что сама республика это не потянет. А ведь мостовой переход —стратегически важный объект для всего северо-востока страны. Якутия совершенно оторвана от регионов и от самого центра. А во время лесных пожаров этим летом сложилась просто чудовищная ситуация, при которой техника, прибывшая на тушение, стояла на том берегу и не могла перебраться на другой. Два дня не было никакой связи: ни самолеты не летали, ни пароходы не ходили.

Из-за этого складывается впечатление, что в Правительстве России относятся к Республике Саха (Якутия) как к чужому ребенку. При этом мы даем налоговые преференции таким крупным компаниям, как Сургутнефтегаз, РНГ, Газпрому и т.д., все налоговые отчисления которых уходят в Россию, минуя республику.

Сенатор РФ Александр Акимов справедливо подчеркивает: «Моя принципиальная позиция заключается в том, что мост должен быть построен, и это должен быть мост не концессионный, а построенный за счет средств федерального бюджета. Он не должен быть платным». Также сенатор убежден в том, что мост должен быть совмещенным, чтобы поезда пришли в Якутск и дальше — в соседние регионы. «Экономический эффект от этого давно был просчитан и представлен правительству. Очевидно, что указание Президента страны Владимира Путина должно быть выполнено, мост должен быть», — прокомментировал сенатор РФ Александр Акимов.