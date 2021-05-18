В праймериз ЕР много новых лиц

В партии подвели итоги выдвижения кандидатов. В некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место.

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр КАРЕЛИН в ходе брифинга 17 мая.

Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», — рассказал Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% — депутаты действующего созыва Госдумы. Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв президента Владимира ПУТИНА участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

Впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД).

Он также напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.

Среди кандидатов Якутии – новые лица и новые имена. 9 беспартийных, 4 сторонника, 7 членов партии.

Как отметила член оргкомитета предварительного голосования партии народный депутат Марина СИЛКИНА, именно то, что на предварительное голосование «Единой России» подали документы не только партийцы и сторонники, но и беспартийные, говорит о многом. «В первую очередь о том, что партии важно привлекать новых людей с новыми идеями и желанием работать на благо страны.

Среди кандидатов немало тех, кто впервые подал документы на выборы. Волонтеры, предприниматели, меценаты, работники социальной сферы, промышленности, образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения (в том числе врачи красной зоны), члены ОНФ, лидеры молодежных организаций, действующие депутаты различных уровней.

Нынешняя кампания отлична от других тем, что в ней приняли активное участие представители молодежи и общественных организаций. Мы же, со своей стороны, постарались по максимуму помочь им, чтобы обеспечить возможность участия для всех желающих», — отметила Марина Силкина.