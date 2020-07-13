В праймериз ЕР будут участвовать 3 кандидата

13 июля завершен прием документов в кандидаты от партии “Единая Россия” на выборах депутата Якутской городской Думы по Центральному одномандатному избирательному округу. Для участия в предварительном голосовании подали документы три претендента:

Афанасьева Елена Николаевна – член партии «Единая Россия». Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер». Член общественной организации «Ассоциация онкологов Республики Саха (Якутия), член Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Матери России» и член Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья».

Стручков Артем Эдуардович – член партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения «Ростелеком». Работает в АО Якутдорстрой, в должности инженера по правовому обеспечению.

Яковлева Наида Магомедзагировна – член партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения «Сергеляхское». Член Якутского регионального отделения общественной организации «Девушки лидеры Республики Саха (Якутия).

Напомним, предварительное голосование партии состоится 19 июля 2020 г.

“Объявленный нами прием документов от любого желающего принять участие в предварительном голосовании говорит об открытости и честности конкурентной борьбы на выявление кандидата от партии. Кто станет кандидатом от «Единой России» на выборах депутата Якутской городской Думы по Центральному одномандатному избирательному округу, того мы всецело поддержим”, — сообщил Софрон Новгородов, исполнительный секретарь Якутского местного отделения «Единая Россия».

Напомним, 23 июня решением Якутской городской Думы назначены дополнительные выборы депутата в Якутскую городскую Думу IV созыва по Центральному одномандатному избирательному округу №7, которые пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.